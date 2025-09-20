ونزوئلا:
سازمان ملل در رابطه با حملات آمریکا تحقیق کند
ونزوئلا، خواستار تحقیق سازمان ملل درباره حملات آمریکا به قایقها در منطقه کارائیب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا روزگذشته -جمعه- آمریکا را به راه انداختن جنگ غیرعلنی در «کارائیب» متهم کرد و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد حملات آمریکا شد.
«ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا، در حالی که در یک رزمایش نظامی در پاسخ به تهدید ایالات متحده شرکت میکرد، گفت: «این یک جنگ غیر علنی است و شما میتوانید ببینید که چگونه مردم، خواه قاچاقچی مواد مخدر باشند یا نباشند، در دریای کارائیب اعدام شدهاند، اعدام بدون حق دفاع».
واشنگتن کشتیهای جنگی خود را با پشتیبانی جنگندههای اف-۳۵ که به پورتوریکو اعزام شدهاند، به آبهای بینالمللی در سواحل ونزوئلا اعزام کرده است.