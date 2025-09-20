خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونزوئلا:

سازمان ملل در رابطه با حملات آمریکا تحقیق کند

سازمان ملل در رابطه با حملات آمریکا تحقیق کند
کد خبر : 1688471
لینک کوتاه کپی شد.

ونزوئلا، خواستار تحقیق سازمان ملل درباره حملات آمریکا به قایق‌ها در منطقه کارائیب شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا روزگذشته -جمعه- آمریکا را به راه انداختن جنگ غیرعلنی در «کارائیب» متهم کرد و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد حملات آمریکا شد.

«ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا، در حالی که در یک رزمایش نظامی در پاسخ به تهدید  ایالات متحده شرکت می‌کرد، گفت: «این یک جنگ غیر علنی است  و شما می‌توانید ببینید که چگونه مردم، خواه قاچاقچی مواد مخدر باشند یا نباشند، در دریای کارائیب اعدام شده‌اند، اعدام بدون حق دفاع».

واشنگتن کشتی‌های جنگی خود را با پشتیبانی جنگنده‌های اف-۳۵ که به پورتوریکو اعزام شده‌اند، به آب‌های بین‌المللی در سواحل ونزوئلا اعزام کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی