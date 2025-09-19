به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ریچارد مور»، مدیر سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، گفت که «هیچ مدرکی» نمی‌بیند که نشان دهد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، علاقه‌مند به مذاکره صلح در اوکراین است، مگر اینکه کی‌یف تسلیم شود.

مور این اظهارات را در جریان سخنرانی در استانبول برای اعلام برنامه‌هایی برای استفاده از وب تاریک برای استخدام مأموران و دریافت اطلاعات طبقه‌بندی شده از عوامل در روسیه و سراسر جهان بیان کرد.

مور گفت پوتین «لقمه بزرگتر از دهانش برداشته» و اوکراینی‌ها را در جنگ دست کم گرفته است.

