خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا:

مدرکی دال بر علاقه‌مندی پوتین به صلح در اوکراین وجود ندارد

مدرکی دال بر علاقه‌مندی پوتین به صلح در اوکراین وجود ندارد
کد خبر : 1688119
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، گفت که «هیچ مدرکی» نمی‌بیند که نشان دهد رئیس جمهور روسیه، علاقه‌مند به مذاکره صلح در اوکراین است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ریچارد مور»، مدیر سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، گفت که «هیچ مدرکی» نمی‌بیند که نشان دهد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، علاقه‌مند به مذاکره صلح در اوکراین است، مگر اینکه کی‌یف تسلیم شود.

مور این اظهارات را در جریان سخنرانی در استانبول برای اعلام برنامه‌هایی برای استفاده از وب تاریک برای استخدام مأموران و دریافت اطلاعات طبقه‌بندی شده از عوامل در روسیه و سراسر جهان بیان کرد.

مور گفت پوتین «لقمه بزرگتر از دهانش برداشته» و اوکراینی‌ها را در جنگ دست کم گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی