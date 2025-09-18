خبرگزاری کار ایران
ادعای ماکرون در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه تا پایان سپتامبر

کد خبر : 1687999
رئیس‌جمهوری فرانسه، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه در پایان ماه سپتامبر فعال خواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اکسیوس، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه در پایان ماه سپتامبر فعال خواهند شد.

ماکرون در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اجرای «ماشه» قطعی است، ماکرون اظهار داشت: «بله، همین‌طور فکر می‌کنم. زیرا آخرین اخباری که از طرف ایرانی‌ها دریافت کرده‌ایم جدی نیست».

 

 

 

 

