به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن به عربستان سعودی توصیه کرد که در جنگ علیه یمن، خود را درگیر خدمت به دشمن اسرائیلی نکند و تأکید کرد که هر تلاشی برای حفاظت از ناوبری متعلق به دشمن در دریای سرخ محکوم به شکست خواهد بود.

وی در سخنرانی امروز -پنج‌شنبه- خود، در واکنش به موضع عربستان سعودی در کنفرانس امنیت دریایی در ریاض که سه‌شنبه گذشته با مشارکت بیش از ۴۰ کشور برگزار شد، گفت که برآیند تصمیم عربستان درباره همکاری با بریتانیا در دریای سرخ، «حفاظت از ناوبری اسرائیلی» است و هر ادعایی به نام حفاظت از ناوبری در این مقطع، در واقع چیزی جز حمایت از ناوبری دشمن اسرائیلی محسوب نمی‌شود.

وی اشاره کرد که ناوبری هدف‌گیری‌شده صرفاً متعلق به کشتی‌های دشمن اسرائیلی است و این پرسش را مطرح کرد که آیا کشتی‌های سعودی هدف قرار گرفته‌اند؟

الحوثی تصریح کرد که کشتی‌های بریتانیایی تنها در زمانی هدف قرار گرفتند که بریتانیا در حمایت از دشمن اسرائیلی، همراه با آمریکا در حمله به یمن مشارکت داشت. وی خاطرنشان کرد که تصمیم عربستان سعودی در این مقطع زمانی و در اوج جنایات صهیونیستی در غزه و تعرض به سوریه، لبنان و قطر،خیانت به امت است و موفق نخواهند شد.

وی افزود: «عربستان سعودی، بریتانیا یا هر طرف دیگری که خود را در خدمت دشمن اسرائیلی قرار دهد، در حفاظت از کشتی‌های وابسته به دشمن اسرائیلی موفق نخواهد شد. با هر طرفی که بخواهد با دشمن اسرائیلی در هر حمله‌ای علیه یمن همراهی کند، به مثابه دشمن برخورد خواهیم کرد».

فرمانده افزود: «هرکه خود را در خدمت دشمن اسرائیلی قرار دهد بازنده است و در این مرحله برای او رسوایی بزرگی است».

وی بار دیگر به نظام سعودی و دیگران نصیحت کرد: «خود را درگیر حمایت نظامی از دشمن اسرائیلی برای حفاظت از کشتی‌هایش نکنید».

رهبر انصارالله تأکید کرد که گاه مواضع یمنی‌ها را «ایرانی» توصیف می‌کنند و چنین توصیفاتی از سوی دشمن اسرائیلی نشأت می‌گیرد و توسط برخی رژیم‌ها و «عوامل» آنها مانند طوطی تکرار می‌شود؛ این تکرار سخنان دشمن اسرائیلی توسط برخی حکومت‌ها و عوامل آنها، برای توجیه اقدام‌های اسرائیل و توجیه خیانت و مزدوری است.

وی تصریح کرد که خطر در منطقه دریای سرخ به‌سمت باب‌المندب، خلیج عدن و دریای عرب، متوجه کشتی‌های اسرائیلی است و این در چارچوب موضع عادلانه، حق و مشروع یمنی‌ها است. موضع دریایی یمن، حمایت از مردم فلسطین و مقابله با دشمنی است که همه امت را هدف گرفته و برای آن‌ها خطرآفرین است.

الحوثی خاطرنشان کرد که موضع انصارالله در تمامی مسیرها و عرصه‌ها در چارچوب «نبرد فتح موعود» و «جهاد مقدس» ادامه خواهد داشت و این عناوینی است که به‌قصد ابراز حقیقت موضع انتخاب شده‌اند.

وی افزود که ممنوعیت ناوبری برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ و باب‌المندب ادامه دارد و هرکسی که در جهت متوقف کردن عملیات آنها برای حفاظت از ناوبری دشمن اسرائیلی تلاش کند، تلاش‌هایش شکست‌خورده است.

