ارتباطی با مرگ چارلی کرک نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از ایندیپندنت، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اتهامات ارتباط اسرائیل با ترور «چارلی کرک» فعال سیاسی آمریکایی را رد کرد.

نتانیاهو گفت: «کسی یک دروغ بزرگ و هولناک سر هم کرده است که اسرائیل در قتل وحشتناک چارلی کرک دست داشته، این دیوانه‌وار، دروغین و شرم‌آور است».

وی افزود: «چارلی از آزادی، از آمریکا و از تمدن مشترک یهودی-مسیحی ما دفاع کرد، او اسرائیل و مردم یهودی را دوست داشت».

انتهای پیام/