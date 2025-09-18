خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو:

ارتباطی با مرگ چارلی کرک نداریم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اتهامات مربوط با ارتباط این رژیم با ترور فعال سیاسی آمریکایی را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایندیپندنت،  «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اتهامات ارتباط اسرائیل با ترور «چارلی کرک» فعال سیاسی آمریکایی را رد کرد.

نتانیاهو گفت: «کسی یک دروغ بزرگ و هولناک سر هم کرده است که اسرائیل در قتل وحشتناک چارلی کرک دست داشته، این دیوانه‌وار، دروغین و شرم‌آور است».

وی افزود: «چارلی  از آزادی، از آمریکا و از تمدن مشترک یهودی-مسیحی ما دفاع کرد، او اسرائیل و مردم یهودی را دوست داشت».

 

 

