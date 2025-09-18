خبرگزاری کار ایران
توافق امنیتی با اسرائیل یک ضرورت است

کد خبر : 1687802
رئیس دولت انتقالی سوریه توافق امنیتی با اسرائیل را یک ضرورت توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، احمد الشرع، معروف به ابو محمد الجولانی رئیس دولت موقت سوریه اعلام کرد  که مذاکرات توافق امنیتی با اسرائیل ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد.

 الجولانی مدعی شد: آمریکا برای حصول توافق فشار نمی‌آورد، بلکه تنها میانجی‌گری می‌کند.

وی  با بیان اینکه مذاکرات جاری با اسرائیل برای دستیابی به یک پیمان امنیتی می‌تواند در روزهای آینده به نتیجه دست یابد، این توافق را یک ضرورت توصیف کرد.

الجولانی گفت که توافق امنیتی یک ضرورت است و باید به حریم هوایی و وحدت ارضی سوریه احترام گذاشته و توسط سازمان ملل متحد بر آن نظارت شود.

 

