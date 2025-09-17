امیر قطر وارد امان شد

به گزارش ایلنا به نقل از پترا، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر امروز -چهارشنبه- در قالب یک سفر رسمی وارد اردن شد که اولین سفر او از زمان تجاوز اسرائیل به دوحه در حدود یک هفته پیش به شمار می‌رود.

دربار سلطنتی اردن اعلام کرد که «عبدالله دوم»، پادشاه اردن در صف اول استقبال‌کنندگان از امیر در بدو ورود به فرودگاه «مارکا» در امانبرای یک سفر رسمی بود.

جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی اردن، هواپیمای شیخ تمیم را هنگام ورود به حریم هوایی این کشور همراهی کردند.

