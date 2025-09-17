خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر قطر وارد امان شد

امیر قطر وارد امان شد
کد خبر : 1687480
لینک کوتاه کپی شد.

امیر قطر در قالب سفر رسمی وارد امان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پترا، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر امروز -چهارشنبه- در قالب یک سفر رسمی وارد اردن شد که اولین سفر او از زمان تجاوز اسرائیل به دوحه در حدود یک هفته پیش به شمار می‌رود.

دربار سلطنتی اردن اعلام کرد که «عبدالله دوم»، پادشاه اردن در صف اول استقبال‌کنندگان از امیر در بدو ورود به فرودگاه «مارکا» در امانبرای یک سفر رسمی بود.

جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی اردن، هواپیمای شیخ تمیم را هنگام ورود به حریم هوایی این کشور همراهی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی