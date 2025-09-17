خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولیانوف:

روسیه،‌ چین، نیکاراگوئه و ونزوئلا از قطعنامه ایران در نشست آژانس حمایت کردند

روسیه،‌ چین، نیکاراگوئه و ونزوئلا از قطعنامه ایران در نشست آژانس حمایت کردند
کد خبر : 1687437
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از ارائه پیش‌نویس قطعنامه ایران به نشست سالانه مجمع کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حمایت چند کشور از جمله روسیه از این قطعنامه خبر داد.

به گزارش ایلنا، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از ارائه پیش‌نویس قطعنامه ایران به نشست سالانه مجمع کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حمایت چند کشور از جمله روسیه از این قطعنامه خبر داد.

 «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «ایران در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با عنوان منع تمامی اشکال حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات اتمی تحت پادمان‌های آژنس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد.»

وی افزود که روسیه،‌ چین، نیکاراگوئه و ونزوئلا از این قطعنامه حمایت کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی