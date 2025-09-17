اولیانوف:
روسیه، چین، نیکاراگوئه و ونزوئلا از قطعنامه ایران در نشست آژانس حمایت کردند
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین از ارائه پیشنویس قطعنامه ایران به نشست سالانه مجمع کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و حمایت چند کشور از جمله روسیه از این قطعنامه خبر داد.
«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «ایران در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامهای را با عنوان منع تمامی اشکال حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات اتمی تحت پادمانهای آژنس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کرد.»
وی افزود که روسیه، چین، نیکاراگوئه و ونزوئلا از این قطعنامه حمایت کردهاند.