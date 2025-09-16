خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت خارجه قطر:

مصمصم به دفاع از خود در برابر هر گونه حمله هستیم

مصمصم به دفاع از خود در برابر هر گونه حمله هستیم
کد خبر : 1687024
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که دوحه مصمم به دفاع از حاکمیت خود و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار هرگونه حمله است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌«ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر این کشور با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا  درباره همکاری استراتژیک بین دو کشور گفت‌وگو کرد.

الانصاری افزود: «امیر قطر درباره  حمله اسرائیل به دوحه و جنگ غزه با روبیو گفت‌وگو کرد».

وی گفت: «روابط ما با ایالات متحده، به ویژه در سطح دفاعی، استراتژیک است».

 سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد: « ما مصمم به دفاع از حاکمیت خود و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار هرگونه حمله هستیم». 

وی گفت: «ما از موضع کشورهای عربی و اسلامی در همبستگی با کشور قطر قدردانی می‌کنیم». 

 سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: «پیام ما به بنیامین  نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل این است که نقض قوانین بین‌المللی بدون پاسخگویی ادامه نخواهد یافت». 

وی تاکید کرد: «مذاکرات اکنون واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد زیرا نتانیاهو می‌خواهد هر کسی را که با او مذاکره می‌کند ترور  و کشور میانجی را بمباران کند». 


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی