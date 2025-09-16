مصمصم به دفاع از خود در برابر هر گونه حمله هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌«ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر این کشور با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا درباره همکاری استراتژیک بین دو کشور گفت‌وگو کرد.

الانصاری افزود: «امیر قطر درباره حمله اسرائیل به دوحه و جنگ غزه با روبیو گفت‌وگو کرد».

وی گفت: «روابط ما با ایالات متحده، به ویژه در سطح دفاعی، استراتژیک است».

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد: « ما مصمم به دفاع از حاکمیت خود و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار هرگونه حمله هستیم».

وی گفت: «ما از موضع کشورهای عربی و اسلامی در همبستگی با کشور قطر قدردانی می‌کنیم».

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: «پیام ما به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل این است که نقض قوانین بین‌المللی بدون پاسخگویی ادامه نخواهد یافت».

وی تاکید کرد: «مذاکرات اکنون واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد زیرا نتانیاهو می‌خواهد هر کسی را که با او مذاکره می‌کند ترور و کشور میانجی را بمباران کند».





