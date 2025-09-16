خبرگزاری کار ایران
ریابکوف:

احتمال دیدار لاوروف با روبیو در نیویورک زیاد است

وزیر ‌خارجه روسیه احتمالا با همتای آمریکایی خود در نیویوک دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا ‌به نقل از آناتولی، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر ‌خارجه روسیه، اعلام کرد که «احتمال زیادی» وجود دارد که «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه این کشور، با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی خود در نیویورک دیدار کند.

ریابکوف در بیانیه‌ای که امروز -سه‌شنبه- در خبرگزاری روسی تاس منتشر شد، در پاسخ به سوالی در این مورد، گفت که این دیدار، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، «در دست بررسی است».

وی افزود: «فکر می‌کنم احتمال این دیدار زیاد است.»

 

