خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین:

آمریکا از اظهارات غیرمسئولانه درباره دریای چین جنوبی خودداری کند

آمریکا از اظهارات غیرمسئولانه درباره دریای چین جنوبی خودداری کند
کد خبر : 1686333
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه چین به اظهارات وزیرخارجه آمریکا درباره دریای چین جنوبی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پکن» امروز-دوشنبه- اعتراض شدید خود را نسبت به «واشنگتن» درباره آنچه اظهارات اشتباه از سوی «مارکو روبیو»،  وزیرخارجه آمریکا درباره منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی دانست را اعلام کرد.

«لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین،  به بیانیه روبیو در مورد اعلام چین برای ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده ملی در «اسکاربورو»  واکنش نشان داد.

لین در پاسخ به اظهارات روبیو گفت: «این حق حاکمیتی چین است که یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی در جزیره ایجاد کند، که مشروع و قانونی و غیرقابل سرزنش است».

وی اظهار داشت: «ایالات متحده طرف دریای چین جنوبی نیست و بارها اظهارات غیرمسئولانه‌ای در این باره  مطرح کرده است».

روبیو پیشتر در بیانیه‌ای اقدام چین برای  ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده ملی را تلاشی بی‌ثبات‌کننده  برای طرح ادعاهای ارضی و دریایی گسترده در منطقه خواند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی