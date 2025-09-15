آمریکا از اظهارات غیرمسئولانه درباره دریای چین جنوبی خودداری کند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پکن» امروز-دوشنبه- اعتراض شدید خود را نسبت به «واشنگتن» درباره آنچه اظهارات اشتباه از سوی «مارکو روبیو»، وزیرخارجه آمریکا درباره منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی دانست را اعلام کرد.

«لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، به بیانیه روبیو در مورد اعلام چین برای ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده ملی در «اسکاربورو» واکنش نشان داد.

لین در پاسخ به اظهارات روبیو گفت: «این حق حاکمیتی چین است که یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی در جزیره ایجاد کند، که مشروع و قانونی و غیرقابل سرزنش است».

وی اظهار داشت: «ایالات متحده طرف دریای چین جنوبی نیست و بارها اظهارات غیرمسئولانه‌ای در این باره مطرح کرده است».

روبیو پیشتر در بیانیه‌ای اقدام چین برای ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده ملی را تلاشی بی‌ثبات‌کننده برای طرح ادعاهای ارضی و دریایی گسترده در منطقه خواند.

