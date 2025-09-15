خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

به زودی با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کنم

به زودی با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کنم
کد خبر : 1686105
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نشست سه‌جانبه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین ممکن است به زودی برگزار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به به اقدامات دیپلماتیک احتمالی برای حل بحران اوکراین تصریح کرد  که نشست سه‌جانبه با «ولادیمیر پوتین»  و «ولودیمیر زلنسکی»، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین ممکن است به زودی برگزار شود. 

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان این نشست  در جمع خبرنگاران گفت: « «نمی‌دانم. شاید نسبتا زود. ما به هر نحوی تصمیم خواهیم گرفت، اما به زودی» 

 پوتین اخیرا  اعلام کرد که اگر زلنسکی در مورد برگزاری یک نشست رو در رو جدی باشد، می‌تواند به مسکو سفر کند. با این حال، زلنسکی این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که برای گفت‌وگو در هر قالبی آماده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی