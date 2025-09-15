به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به به اقدامات دیپلماتیک احتمالی برای حل بحران اوکراین تصریح کرد که نشست سه‌جانبه با «ولادیمیر پوتین» و «ولودیمیر زلنسکی»، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین ممکن است به زودی برگزار شود.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان این نشست در جمع خبرنگاران گفت: « «نمی‌دانم. شاید نسبتا زود. ما به هر نحوی تصمیم خواهیم گرفت، اما به زودی»

پوتین اخیرا اعلام کرد که اگر زلنسکی در مورد برگزاری یک نشست رو در رو جدی باشد، می‌تواند به مسکو سفر کند. با این حال، زلنسکی این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که برای گفت‌وگو در هر قالبی آماده است.

