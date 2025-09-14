اسرائیل از سقوط نظام پیشین ناراحت است

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، «احمد الشرع»، معروف به «ابو محمد الجولانی»، رئیس دولت انتقالی سوریه تاکید کرد که دمشق تجزیه را نمی‌پذیرد و از یک وجب از خاک خود دست نخواهد کشید.

وی ادعا کرد که سوریه نمی‌خواهد در حالت اضطراب و تنش با هیچ کشوری در جهان باشد و به دنبال ایجاد روابط خارجی خود بر اساس حاکمیت، تصمیم‌گیری مستقل و اولویت دادن به منافع خود است.

الجولانی مدعی شد: «هر حکومتی دو وظیفه اصلی دارد: حفاظت از مردم و تأمین معیشت آنها. سیاست سوریه از بدو تأسیس با این اصل هدایت شده است».

وی ادعا کرد: «برخی از سیاست‌های اسرائیل نشان می‌دهد که از سقوط رژیم سابق ناراحت است. این کشور می‌خواهد سوریه عرصه‌ای برای درگیری و تسویه حساب با یک کشور منطقه‌ای باشد. علاوه بر این، سرنگونی سریع رژیم، برخی از کشورهایی را که خیر سوریه را نمی‌خواهند، از بسیاری از استراتژی‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌ آنها محروم کرده است».

وی افزود:‌« اسرائیل طرحی برای تجزیه سوریه داشت، اما از سقوط رژیم غافلگیر شد. اسرائیل همچنین تمایل داشته است که با استفاده از قدرت خود، مشکلات اطلاعاتی و شکست‌های امنیتی خود را برطرف کند. این یک سیاست سالم نیست، زیرا اغراق در ترس منجر به جنگ می‌شود».

الجولانی گفت: «ما اکنون در حال مذاکره با اسرائیل هستیم که سقوط رژیم را به معنای خروج سوریه از توافق‌نامه ۱۹۷۴ می‌داند، حتی با وجود اینکه سوریه از ابتدا تعهد خود را به آن نشان داده است».

وی افزود: «مرزها در حال عبور هستند و یک توافق‌نامه امنیتی در حال مذاکره است تا اسرائیل بتواند به موقعیت قبل از ۸ دسامبر خود - یعنی به توافق‌نامه ۱۹۷۴ یا چیزی شبیه به آن - بازگردد. این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است».

انتهای پیام/