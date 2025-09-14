به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اظهار داشت که حمله وحشیانه اسرائیل به ‌قطر نقض قوانین بین‌المللی و تشدید خطرناک تنش است که امنیت و ثبات عربی و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

عباس تأکید کرد که «پیام و هدف شرکت در اجلاس دوحه واضح و ثابت است: امنیت قطر بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی عربی و اسلامی ماست و همه ما در مقابله با این حملات متحد هستیم.»

وی با اشاره به اینکه حمله اسرائیل به قطر نشان دهنده یک شاخص خطرناک است که به دنبال تضعیف امنیت مشترک عربی و اسلامی و بی‌ثبات کردن منطقه است، خاطرنشان کرد: «یک واکنش متحد عربی و اسلامی برای محافظت از امنیت جمعی ما ضروری است.»

