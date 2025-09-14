خبرگزاری کار ایران
زهران ممدانی:

نتانیاهو در صورت سفر به نیویورک دستگیر خواهد شد

کد خبر : 1685616
نامزد پیشتاز شهرداری نیویورک گفت که اگر در انتخابات پیروز شود، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را در صورت سفر به این شهر دستگیر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین،  زهران ممدانی»  نامزد پیشتاز انتخابات شهرداری نیویورک در یک مصاحبه گفت که  در صورت پیروزی در انتخابات پاییز، به دپارتمان پلیس نیویورک دستور خواهد داد تا «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در صورت سفر به این شهر ستگیر کند. 

ممدانی در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفت که نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است که به وسیله ارتش رژیم صهیونیستی درغزه مرتکب نسل کشی شده است.

وی اظهار داشت که به حکم دیوان کیفری بین‌المللی که در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سبب جنایاعت جنگی در غزه را صادر کرد،  احترام می‌گذارد   و گفت که اگر او شهردار باشد و نتایناهو وارد نیویورک شود،   در فرودگاه بازداشت می‌‌شود.

 

 

 

 

