رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی، اقدامی خصمانه است

به گزارش‌ ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یو جونگ»، خواهر رهبر کره شمالی و عضو کمیته مرکزی حزب حاکم، هشدار داد که پیونگ‌یانگ مشارکت کره جنوبی در رزمایش‌های نظامی مشترک با ایالات متحده را «سیاستی خصمانه» می‌داند.

به گزارش خبرگزاری رسمی مرکزی کره شمالی، کیم یو جونگ گفت: «اگر مقامات فعلی ایده خطرناک حاکمان سابق (کره جنوبی) را به اشتراک بگذارند، ما آن را به عنوان نشانه‌ای از نگرش خصمانه نسبت به جمهوری دموکراتیک خلق کره و ادامه سیاست‌های تقابلی تلقی خواهیم کرد.»

وی تأکید کرد که پیونگ‌یانگ سیاست «بازدارندگی هسته‌ای» که توسط سئول و واشنگتن دنبال می‌شود را «خطرناک» می‌داند.

