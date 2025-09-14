خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انجمن خانواده‌های اسرا و مفقودین اسرائیل:

نتانیاهو مانع اصلی پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها است

نتانیاهو مانع اصلی پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها است
کد خبر : 1685523
لینک کوتاه کپی شد.

بزرگ‌ترین گروه اسرائیلی که برای آزادی اسرا در غزه فعالیت می‌کند، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مانع اصلی پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بزرگ‌ترین گروه اسرائیلی که برای آزادی اسرا در غزه فعالیت می‌کند، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مانع اصلی پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها دانست.

«انجمن خانواده‌های اسرا و مفقودین» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عملیات هدفمند در قطر ثابت کرد که تنها مانع بازگشت گروگان‌ها و پایان جنگ، شخص بنیامین نتانیاهو است. هر بار که توافقی نزدیک می‌شود، نتانیاهو آن را به هم می‌ریزد».

این در حالی است که نتانیاهو پیش‌تر مدعی شده بود که «حذف رهبران حماس که در قطر زندگی می‌کنند»، مانع اصلی در مسیر آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه را از میان برمی‌دارد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی