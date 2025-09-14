انجمن خانوادههای اسرا و مفقودین اسرائیل:
نتانیاهو مانع اصلی پایان جنگ و آزادی گروگانها است
بزرگترین گروه اسرائیلی که برای آزادی اسرا در غزه فعالیت میکند، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی را مانع اصلی پایان جنگ و آزادی گروگانها دانست.
«انجمن خانوادههای اسرا و مفقودین» در بیانیهای اعلام کرد: «عملیات هدفمند در قطر ثابت کرد که تنها مانع بازگشت گروگانها و پایان جنگ، شخص بنیامین نتانیاهو است. هر بار که توافقی نزدیک میشود، نتانیاهو آن را به هم میریزد».
این در حالی است که نتانیاهو پیشتر مدعی شده بود که «حذف رهبران حماس که در قطر زندگی میکنند»، مانع اصلی در مسیر آزادی گروگانها و پایان جنگ در غزه را از میان برمیدارد.