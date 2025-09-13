به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانسی که در موسسه روابط بین‌الملل در رم برگزار شد، تاکید کرد که غزه آزمونی برای جامعه بین‌المللی است.

فیدان گفت: «به رسمیت شناختن واقعیت در نوار غزه و افشای جنایات اسرائیل علیه بشریت، اولین گام به سوی جهانی عادلانه است».

وی توضیح داد که غزه در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار خواهد گرفت و آزمونی برای جامعه بین‌المللی است تا بین درست و غلط تمایز قائل شود.

فیدان گفت: «نیازی به دوپهلو حرف زدن نیست. اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود».

وی ادامه داد: «واضح است که اسرائیل در درازمدت به دنبال قلمرو بیشتر است و هرگز این هدف را رها نکرده است».

فیدان در مورد روابط دوجانبه توضیح داد که ترکیه و ایتالیا نه تنها همسایه در مدیترانه هستند، بلکه متحدان ناتو و شرکای گروه ۲۰ نیز هستند که به ثبات منطقه و آفریقا کمک می‌کنند.



