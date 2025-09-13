خبرگزاری کار ایران
لوموند گزارش داد:

توان هسته‌ای ایران نابود نشده است

رسانه فرانسوی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که توان هسته‌ای ایران نابود نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از لوموند، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ «الیزه» اعلام کردند که مقامات صهیونیست در اوایل سپتامبر، ارزیابی محرمانه خود از جنگ دوازده روزه با ایران و حملات جنایتکارانه به تاسیسات هسته‌ای را  در اختیار دولت فرانسه قرار داده‌اند.

این رسانه به نقل از این منبع مدعی شد: «اسرائیل تائید کرده است که هرچند مراکز حیاتی مانند فردو و نطنز و همچنین بخش زیادی از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نابود شده‌اند اما ایران همچنان این نوع تجهیزات را در اختیار دارد».

این رسانه همچنین گفت که مقامات صهیونیستی اعلام کرده‌اند که میزان تجهیزات برای از سرگیری برنامه کافی نیست اما این مسئله  تنها به زمان بستگی دراد.

 

 

