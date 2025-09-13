کشته شدن ۱۲ سرباز ازتش پاکستان در پی وقوع یک حمله تروریستی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام‌های محلی و امنیتی پاکستان گزارش دادند که دست‌کم ۱۲ سرباز ارتش این کشور در کمین عناصر طالبان در شمال غربی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.

یک مقام محلی گفت: «حوالی ساعت ۴ صبح، امروز -شنبه- مهاجمان مستقر در دو طرف جاده با سلاح‌های سنگین به سمت یک کاروان ارتش و گارد مرزی آتش گشودند و ۱۲ پرسنل امنیتی را کشتند».

یک مقام امنیتی در منطقه با تایید این تلفات تاکید کرد که افراد مهاجم، سلاح‌های کاروان را به غنیمت گرفتند.

طالبان پاکستان مسئولیت یک حمله بسیار پیچیده را که منجر به توقیف ده مسلسل و پهپاد شد، بر عهده گرفتند.





