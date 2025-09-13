خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه لهستان:

نیازی به قطع روابط دیپلماتیک با روسیه نمی‌بینیم

وزیر خارجه لهستان تاکید کرد که کشورش نیازی به قطع روابط با روسیه نمی‌بیند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «رادوسلاو سیکورسکی»، وزیر امور خارجه لهستان امروز -شنبه- گفت که هنوز نیازی به قطع روابط دیپلماتیک با روسیه نمی‌بیند.

سیکورسکی که در حال حاضر در کی‌یف به سر می‌برد، طی سخنان گفت: «ما با روسیه روابط دیپلماتیک داریم، اما این روابط به چالش‌های متقابل و تبادل یادداشت‌های اعتراضی محدود شده است». 

وی افزود: «در دیپلماسی، کانال‌های ارتباطی نه تنها با دوستان بلکه با دشمنان و رقبا نیز حفظ می‌شوند. بنابراین، تاکنون دلیلی برای قطع روابط نمی‌بینم».

وزیر خارجه لهستان تاکید کرد که خروج دیپلمات‌های روسی از مرزهای استانی که در آن کار می‌کنند را ممنوع کرده است.

وی افزود: «در حال حاضر محدودیت‌هایی در لهستان برای تردد دیپلمات‌های روسی در داخل کشور وجود دارد. من دو کنسولگری روسیه را تعطیل کرده‌ام. ما از سایر کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهیم که از ما الگو بگیرند». 

نیروهای مسلح لهستان روز چهارشنبه اعلام کردند که چندین پهپاد را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند، سرنگون کرده‌اند.

«دونالد توسک»، نخست وزیر لهستان این پهپادها را روسی توصیف  کرد اما مدرکی در باره این ادعا ارائه نکرد.

 

 

 

 

