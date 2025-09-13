بیانیه نیروهای یمن درباره حمله موشکی به اهداف حساس در سرزمینهای اشغالی
نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به اهداف حساس در سرزمینهای اشغالی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، نیروهای مسلح یمن در بیانیهای از حمله موشکی به اهداف حساس در سرزمینهای اشغالی خبر داد.
طبق این بیانیه، نیروهای مسلح یمن از انجام یک عملیات نظامی برای حمله به اهداف حساس اسرائیل در منطقه یافا با استفاده از یک موشک بالستیک چند کلاهکی مافوق صوت به نام «فلسطین ۲» خبر دادند و اعلام کردند که این عملیات به اهداف خود دست یافته است.
در این بیانیه آمده است: «عملیات با موشک چند کلاهکی به اهداف خود رسید و باعث شد میلیونها اشغالگر به پناهگاهها فرار کنند».
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «تجاوز وحشیانه اسرائیل، مردم ما را از ادامه موضع اصولی خود در قبال برادران غزه باز نخواهد داشت».
این بیانیه میافزاید: «تجاوز وحشیانه اسرائیل مردم ما را از ادامه موضع اصولی خود در قبال برادران گرسنه خود در غزه باز نخواهد داشت.»
نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: «تجاوز جنایتکارانه علیه کشور، تنها پایداری و مقاومت مردم ما را افزایش خواهد داد. ما به عملیات خود در دفاع از کشورمان، به عنوان بخشی از تلاشهایمان برای مقابله با تجاوز و حمایت از غزه تا توقف تجاوز و لغو محاصره، ادامه خواهیم داد».
تل آویو صبح امروز - شنبه- مورد حمله موشکی از یمن قرار گرفت و آژیرهای حمله هوایی در مناطق مرکزی و تل آویو به صدا درآمد.