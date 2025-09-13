دیدار ترامپ با مقامات قطری در نیویورک
رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته -جمعه- چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، با نخست وزیر قطر، در نیویورک دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته -جمعه- چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر، در نیویورک دیدار کرد.
«استیو ویتکاف»، مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا و فرستاده ویژه، در کنار ترامپ و نخست وزیر قطر در این ضیافت شام شرکت داشتند.
معاون سفیر قطر، در ایکس نوشت: «شام فوقالعادهای با رئیس جمهور ایالات متحده. همین الان تمام شد.»
کاخ سفید بدون ارائه جزئیات بیشتر، این ضیافت شام را تأیید کرد.