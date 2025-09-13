دیدار ترامپ با مقامات قطری در نیویورک

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته -جمعه- چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر، در نیویورک دیدار کرد.

«استیو ویتکاف»، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا و فرستاده ویژه، در کنار ترامپ و نخست وزیر قطر در این ضیافت شام شرکت داشتند.

معاون سفیر قطر، در ایکس نوشت: «شام فوق‌العاده‌ای با رئیس جمهور ایالات متحده. همین الان تمام شد.»

کاخ سفید بدون ارائه جزئیات بیشتر، این ضیافت شام را تأیید کرد.

