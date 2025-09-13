رویترز گزارش داد:
سیاست هستهای کرهشمالی در نشست حزب ارائه میشود
رهبر کره شمالی قرار است سیاست پیشبرد مشترک سلاحهای هستهای و قدرت نظامی متعارف را در جریان نشست کلیدی و قریبالوقوع حزب حاکم ارائه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرد، «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور قرار است سیاست پیشبرد مشترک سلاحهای هستهای و قدرت نظامی متعارف را در جریان نشست کلیدی و قریبالوقوع حزب حاکم ارائه کند.
خبرگزاری کره شمالی گزارش کرد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی روز پنجشنبه و جمعه در بازدید از مراکز تحقیقات تسلیحاتی گفت: «نهمین کنگره حزب کارگران کره شمالی، سیاست پیشبرد همزمان ساخت نیروهای هستهای و نیروهای مسلح متعارف در حوزه تقویت دفاع ملی را مطرح خواهد کرد.»
وی همچنین بر رزمایش کره شمالی و ساختوساز یک مجتمع بیمارستانی در این کشور نظارت داشت.