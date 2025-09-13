به گزارش‌ ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرد، «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور قرار است سیاست پیشبرد مشترک سلاح‌های هسته‌ای و قدرت نظامی متعارف را در جریان نشست کلیدی و قریب‌الوقوع حزب حاکم ارائه کند.

خبرگزاری کره شمالی گزارش کرد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی روز پنجشنبه و جمعه در بازدید از مراکز تحقیقات تسلیحاتی گفت: «نهمین کنگره حزب کارگران کره شمالی، سیاست پیشبرد همزمان ساخت نیروهای هسته‌ای و نیروهای مسلح متعارف در حوزه تقویت دفاع ملی را مطرح خواهد کرد.»

وی همچنین بر رزمایش کره شمالی و ساخت‌وساز یک مجتمع بیمارستانی در این کشور نظارت داشت.

