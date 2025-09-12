پیشنهاد اسرائیل به دمشق برای انتقال کمک به غزه از خاک سوریه

به گزارش ایلنا، شبکه صهیونیستی «ای ۲۴ نیوز» گزارش داد که اسرائیل به دمشق پیشنهاد داده است کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از طریق خاک این کشور منتقل شود.

به گفته یک منبع مطلع، این موضوع در جریان نشست‌های اخیر «ران دمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، با مقام‌هایی از دولت سوریه مطرح شده است. این مذاکرات با میانجی‌گری «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، درمر در هفته‌های اخیر چندین بار با «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه سوریه دیدار کرده است. در پیشنهاد اسرائیل آمده که سوریه کمک‌ها را تحویل دهد و این رژیم انتقال آن‌ها به غزه را از طریق پرتاب هوایی یا کامیون‌ها بر عهده بگیرد.

هنوز موضع رسمی دمشق نسبت به این پیشنهاد مشخص نشده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که اسرائیل در ماه‌های گذشته به برخی کشورهایی که روابط دیپلماتیک با تل‌آویو ندارند ــ از جمله اندونزی ــ اجازه داده است کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کنند.

