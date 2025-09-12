خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشنهاد اسرائیل به دمشق برای انتقال کمک به غزه از خاک سوریه

پیشنهاد اسرائیل به دمشق برای انتقال کمک به غزه از خاک سوریه
کد خبر : 1684747
لینک کوتاه کپی شد.

شبکه صهیونیستی «ای ۲۴ نیوز» گزارش داد که اسرائیل به دمشق پیشنهاد داده است کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از طریق خاک این کشور منتقل شود.

به گزارش ایلنا، شبکه صهیونیستی «ای ۲۴ نیوز» گزارش داد که اسرائیل به دمشق پیشنهاد داده است کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از طریق خاک این کشور منتقل شود. 

به گفته یک منبع مطلع، این موضوع در جریان نشست‌های اخیر «ران دمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، با مقام‌هایی از دولت سوریه مطرح شده است. این مذاکرات با میانجی‌گری «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، درمر در هفته‌های اخیر چندین بار با «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه سوریه دیدار کرده است. در پیشنهاد اسرائیل آمده که سوریه کمک‌ها را تحویل دهد و این رژیم انتقال آن‌ها به غزه را از طریق پرتاب هوایی یا کامیون‌ها بر عهده بگیرد.

هنوز موضع رسمی دمشق نسبت به این پیشنهاد مشخص نشده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که اسرائیل در ماه‌های گذشته به برخی کشورهایی که روابط دیپلماتیک با تل‌آویو ندارند ــ از جمله اندونزی ــ اجازه داده است کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کنند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی