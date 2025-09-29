عذرخواهی نتانیاهو از نخستوزیر قطر به دلیل حمله به دوحه
کاخ سفید امروز -دوشنبه- طی بیانیهای اعلام کرد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی طی تماسی تلفنی با نخستوزیر قطر از وی به دلیل حمله به دوحه عذرخواهی کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، کاخ سفید امروز -دوشنبه- طی بیانیهای اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی طی تماسی تلفنی با «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلثانی» نخستوزیر قطر از وی به دلیل حمله به دوحه عذرخواهی کرده است.
بر اساس بیانیه کاخ سفید، نتانیاهو در این تماس «مراتب تأسف عمیق خود» را نسبت به حمله اسرائیل به دوحه در ماه جاری میلادی که منجر به کشته شدن یکی از نیروهای قطری شد، ابراز کرد. وی همچنین بابت «نقض حاکمیت قطر» عذرخواهی کرده و تأکید کرده است که اسرائیل در آینده چنین حملهای را تکرار نخواهد کرد.
این تماس همزمان با دیدار نتانیاهو و «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در کاخ سفید انجام شد.
طبق بیانیه کاخ سفید، نخستوزیر قطر از این تضمینها استقبال کرده و بر آمادگی دوحه برای ادامه مشارکت در تأمین امنیت و ثبات منطقه تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین توافق کردند سازوکاری برای «تقویت هماهنگی، بهبود ارتباطات، رفع اختلافات متقابل و تقویت تلاشهای جمعی برای جلوگیری از تهدیدها» ایجاد کنند.