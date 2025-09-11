خبرگزاری کار ایران
بازداشت بیش از ۶۷۰ نفر در جریان تظاهرات سراسری در فرانسه

بیش از ۶۷۰ نفر در جریان اعتراضاتی که ‌در سراسر فرانسه علیه اقدامات ریاضتی پیشنهادی در پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ رخ داد، دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فیگارو گزارش داد که بیش از ۶۷۰ نفر در جریان اعتراضاتی که روز گذشته -چهارشنبه- در سراسر فرانسه علیه اقدامات ریاضتی پیشنهادی در پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ رخ داد، دستگیر شدند.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «طبق آخرین اطلاعات وزارت کشور، ۶۷۵ نفر در سراسر فرانسه در روز تظاهرات در ۱۰ سپتامبر بازداشت شدند که ۲۸۰ نفر از آنها در پاریس بودند.»

۳۴ مأمور اجرای قانون نیز در جریان اعتراضات به طور جزئی زخمی شدند.

 

