بازداشت بیش از ۶۷۰ نفر در جریان تظاهرات سراسری در فرانسه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فیگارو گزارش داد که بیش از ۶۷۰ نفر در جریان اعتراضاتی که روز گذشته -چهارشنبه- در سراسر فرانسه علیه اقدامات ریاضتی پیشنهادی در پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ رخ داد، دستگیر شدند.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «طبق آخرین اطلاعات وزارت کشور، ۶۷۵ نفر در سراسر فرانسه در روز تظاهرات در ۱۰ سپتامبر بازداشت شدند که ۲۸۰ نفر از آنها در پاریس بودند.»

۳۴ مأمور اجرای قانون نیز در جریان اعتراضات به طور جزئی زخمی شدند.

انتهای پیام/