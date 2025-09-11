ممانعت امارات از حضور اسرائیل در یک کنفرانس امنیتی
رسانه های عبری گزارش دادند که امارات حضور و شرکت اسرائیل در یک کنفرانس امنیتی برنامهریزیشده در دبی را ممنوع کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه آی ۲۴ نیوز، امارات حضور و شرکت اسرائیل در یک کنفرانس امنیتی برنامهریزیشده در دبی را ممنوع کرده است.
این اقدام بهعنوان واکنشی به حمله اخیر اسرائیل علیه رهبران جنبش حماس در دوحه تلقی میشود.
طبق این گزارش، مقام های اماراتی روز گذشته -چهارشنبه- به مدیران شرکتهای امنیتی تل آویو اطلاع دادند که صنایع امنیتی اسرائیل اجازه حضور در کنفرانس را نخواهند داشت.
امارات دلیل این تصمیم را امنیتی اعلام کرده، اما مقامات ارشد اسرائیلی این اقدام را مرتبط با حمله اخیر تل آویو به قطر دانستهاند.