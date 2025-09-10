خبرگزاری کار ایران
تیراندازی به یک فعال محافظه‌کار در دانشگاه «یوتا»
رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک فعال محافظه‌کار و از متحدان نزدیک رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان یک برنامه در دانشگاه «یوتا» هدف تیراندازی قرار گرفت.

 

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، رسانه‌های محلی گزارش دادند که «چارلی کرک» فعال محافظه‌کار و از متحدان نزدیک «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان یک برنامه در دانشگاه «یوتا» هدف تیراندازی قرار گرفت.

کرک به دعوت یک انجمن دانشجویی در این دانشگاه سخنرانی می‌کرد که ناگهان از یکی از ساختمان‌های دانشگاه، در فاصله حدود ۲۰۰ یاردی، شلیک صورت گرفت.

ترامپ در واکنش به این حادثه خواستار دعا برای سلامتی کرک شد.

وی پیش‌ از این، از نقش کرک در افزایش محبوبیت خود میان رأی‌دهندگان جوان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته تمجید کرده بود.


 

