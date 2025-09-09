اسرائیل به دنبال پایان دادن به جنگ غزه طبق پیشنهاد ترامپ است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از «گدئون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این رژیم می‌خواهد به جنگ غزه طبق پیشنهاد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و اصول شورای امنیت پایان دهد.

اکسیوس گزارش داد که «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا در خاورمیانه هفته گذشته پیشنهاد جدیدی را برای جنبش مقاومت اسلامی (حماس) ارسال کرده است که به نظر می‌رسد همان پیشنهاد جدیدی باشد که ترامپ امروز رونمایی کرد.

این وب‌سایت آمریکایی به نقل از دو منبع گزارش داد که پیشنهاد جدید شامل یک راه‌حل جامع برای آزادی همه اسرا در ازای پایان جنگ در غزه است.

انتهای پیام/