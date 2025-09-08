دیدار آل ثانی و معاون محمود عباس درباره تحولات غزه و فلسطین
معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وزیر خارجه قطر در دوحه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار روابط قطر و فلسطین و راههای حمایت از آن و آخرین تحولات اوضاع در غزه و اراضی اشغالی فلسطین بررسی شد.
طرفین همچنین شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک را بررسی کردند.