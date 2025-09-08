دیدار آل ثانی و معاون محمود عباس درباره تحولات غزه و فلسطین

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ‌در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار روابط قطر و فلسطین و راه‌های حمایت از آن و آخرین تحولات اوضاع در غزه و اراضی اشغالی فلسطین بررسی شد.

طرفین همچنین شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک را بررسی کردند.

