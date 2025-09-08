خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار آل ثانی و معاون محمود عباس درباره تحولات غزه و فلسطین

دیدار آل ثانی و معاون محمود عباس درباره تحولات غزه و فلسطین
کد خبر : 1683269
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وزیر خارجه قطر در دوحه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ‌در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار روابط قطر و فلسطین و راه‌های حمایت از آن و آخرین تحولات اوضاع در غزه و اراضی اشغالی فلسطین بررسی شد.

طرفین همچنین شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک را بررسی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی