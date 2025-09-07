زلنسکی:
به حمله بی رحمانه روسیه پاسخ مناسب میدهیم
رئیسجمهور اوکراین ضمن بی رحمانه خواندن حمله روسیه به ساختمان دولت اوکراین آنرا محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین حمله روسیه به ساختمان دولت اوکراین در کییف را بی رحمانه دانست و وعده داد تا به آن پاسخ مناسب داده شود.
زلنسکی گفت: «۴ نفر از جمله یک نوزاد در پی این حملات کشته و بیش از ۴۴ تن مصدوم شدند».
رئیسجمهور اوکراین همچنین از متحدان کییف خواست تا هر چیزی که پس از نشست پنجشنبه گذشته کشورهای داوطلب در «پاریس» بر ان توافق شده را اجرا کنند.