هشدار حماس نسبت به تهدید اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی
جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای نسبت به تشدید خطرات علیه اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد که اقدام رژیم صهیونیستی در وارد کردن تجهیزات و سلاحهای جدید به درون زندانها «یک تشدید تنش خطرناک و سازمانیافته» علیه اسرای فلسطینی است.
این جنبش تأکید کرد که ابزارهایی همچون شوکر برقی و گلولههای پلاستیکی به ابزاری برای انتقامگیری و شکنجه تبدیل شده و اسرا عملاً به «میدان آزمایش» سیاستهای سرکوبگرانه اشغالگران بدل شدهاند.
حماس هشدار داد این تصمیم جنایتکارانه ممکن است به قتل سریع یا تدریجی اسرا منجر شود و نقض آشکار قوانین بینالمللی و معاهدات حقوق بشری به شمار میرود.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما اشغالگران را مسئول کامل جان و سلامت اسیران میدانیم و از نهادهای بینالمللی میخواهیم فوراً برای توقف این جنایات و پاسخگو کردن اسرائیل وارد عمل شوند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که دفتر رسانه ای امور اسرای فلسطینی نیز در اطلاعیهای نسبت به وضعیت جسمانی وخیم «بلال یعقوب البرغوثی» (۳۹ ساله) از شهرک بیتریما در رامالله در زندانهای رژیم اشغالگر هشدار داد.