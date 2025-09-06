فیدان:
پرونده فلسطین بدون حضور فلسطینیها قابل بررسی نیست
وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که مسائل مربوط به فلسطین بدون فلسطینیها قابل بحث نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که مسائل مربوط به فلسطین بدون فلسطینیها قابل بحث نیست.
فیدان امروز -شنبه- درباره تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم اعطای روادید به مقامهای فلسطینی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در اواخر ماه جاری بر لزوم به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی طرفهای اثرگذار تاکید کرد.
فیدان گفت: «به دلیل عدم صدور روادید، این احتمال وجود دارد که محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطین نتواند در این نشست شرکت کند. ما در گروه تماس غزه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب دیدار کردیم، مشورتهایی انجام دادیم و بیانیهای صادر کردیم که در آن تصریح شده بود که تصمیم (ایالات متحده) نادرست است و باید اصلاح شود».
وی د رعین حال تاکید کرد که عدم صدور روادید ورود به این مفهوم نیست که فلسطین نمیتواند به عنوان یک کشور شرکت کند. فلسطین یک نماینده دائمی دارد و نماینده دائمی میتواند به نمایندگی از کشور فلسطین در جلسات مجمع عمومی شرکت کند. این امر قابل جلوگیری نیست، زیرا به منشور سازمان ملل متحد مرتبط است.
وی افزود: «از روز اول صدور قطعنامه، ما تلاشهای زیادی انجام دادیم و با فلسطین، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و سلطاننشین عمان گفتوگو کردیم. ما شاهد موضعی بودیم که بیان میکرد کنفرانس فلسطین در سازمان ملل متحد به رهبری برخی کشورها و با حمایت ترکیه نباید مختل شود و کشور فلسطین باید به رسمیت شناخته شود».