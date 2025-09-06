خبرگزاری کار ایران
عدم مشارکت مودی در جلسه مجمع عمومی در پی تنش با واشنگتن

رسانه های هند از عدم مشارکت نخست وزیر این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل تنش با واشنگتن خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از هندوستان تایمز،  «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند به دلیل تنش با ایالات متحده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت نخواهد کرد.

این روزنامه  تاکید کرد که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌های تنبیهی را به دلیل خرید نفت از روسیه بر هند اعمال کرد.

هندوستان تایمز نوشت: « چنین تحولی  بعیداست. اگر نخست وزیر هند تصمیم به سفر به نیویورک بگیرد، این اقدام به مفهوم ترتیب دادن یک دیدار دوجانبه با رئیس جمهور آمریکا خواهد بود، در حالی که  در شرایط فعلی دولت خطرهای چنین دیداری را بسیار زیاد می‌داند».

پیش از این، روزنامه تایمز هند گزارش داده بود که نخست وزیر ممکن است در ۲۶ سپتامبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

در حال حاضر قرار است «سوبرامانیام جایشانکار»، وزیر امور خارجه، نماینده هند در مجمع عمومی سازمان ملل باشد.

وزارت امور خارجه هنوز این اطلاعات را تایید نکرده است.

 

