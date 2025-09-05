خبرگزاری کار ایران
اسرائیل از غیرنظامیان به‌عنوان گروگان برای تحمیل شروط خود استفاده می‌کند

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در واکنش به اظهارات اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، آن را گروگان‌گیری غیرنظامیان برای پیشبرد اهداف خود دانست.

به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در واکنش به اظهارات اظهارات «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، آن را گروگان‌گیری غیرنظامیان برای پیشبرد اهداف خود دانست. 

 حماس تأکید کرد که اظهارات ماتس درباره «لزوم تخلیه ساختمان‌ها» پیش از بمباران، نشان‌دهنده سیاستی از کوچ و جابه‌جایی اجباری تحت آتش است و تأکید می‌کند که رژیم اشغالگر از غیرنظامیان به‌عنوان گروگان برای تحمیل شروط خود استفاده می‌کند.

این جنبش افزود که از جامعه بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای قضایی بین‌المللی می‌خواهیم که فوراً برای توقف فاشیسم افسارگسیخته صهیونیستی اقدام کنند و جنایتکاران جنگی را مهار کرده و به محاکمه بکشانند.

