بایدن تحت عمل جراحی قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که به نوع پیشرفته سرطان پروستات مبتلاست، اخیرا یک عمل جراحی برای برداشتن ضایعات سرطان از پوست انجام داده است.

سخنگوی بایدن این موضوع را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری درباره نوع سرطان یا وضعیت سلامتی او ارائه نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که جراحی روی پیشانی بایدن انجام شده است.

