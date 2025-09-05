خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بایدن تحت عمل جراحی قرار گرفت

بایدن تحت عمل جراحی قرار گرفت
کد خبر : 1682221
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که به نوع پیشرفته سرطان پروستات مبتلاست، اخیرا یک عمل جراحی برای برداشتن ضایعات سرطان از پوست انجام داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که به نوع پیشرفته سرطان پروستات مبتلاست، اخیرا یک عمل جراحی برای برداشتن ضایعات سرطان از پوست انجام داده است.

سخنگوی بایدن این موضوع را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری درباره نوع سرطان یا وضعیت سلامتی او ارائه نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که جراحی روی پیشانی بایدن انجام شده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی