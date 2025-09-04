زاخارووا:
درمورد نیروهای خارجی در اوکراین مذاکره نمیکنیم
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور تحت هیچ قالبی در مورد حضور نیروهای خارجی دراوکراین مذاکره نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روسیه هیچ مذاکرهای در مورد حضور نیروهای خارجی در اوکراین تحت هیچ قالبی انجام نخواهد داد.
زاخارووا روزگذشته-چهارشنبه- گفت: «مسکو در هیچ قالبی بحث در مورد یک نیروی امنیتی بینالمللی پس از درگیری را نمیپذیرد».
روسیه به صراحت هرگونه مذاکرهای که استقرار نیروهای خارجی در اوکراین را بررسی کند، رد کرده است.