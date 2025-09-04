به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روسیه هیچ مذاکره‌ای در مورد حضور نیروهای خارجی در اوکراین تحت هیچ قالبی انجام نخواهد داد.

زاخارووا روزگذشته-چهارشنبه- گفت: «مسکو در هیچ قالبی بحث در مورد یک نیروی امنیتی بین‌المللی پس از درگیری را نمی‌پذیرد».

روسیه به صراحت هرگونه مذاکره‌ای که استقرار نیروهای خارجی در اوکراین را بررسی کند، رد کرده است.

انتهای پیام/