ترامپ خواستار بازدارندگی در مقابل روسیه و چین شده است

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «پیت هگست» وزیردفاع آمریکا، گفت که واشنگتن به دنبال بازیابی بازدارندگی در مقابل روسیه و چین است.

هگست در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت: «رژه نظامی در پکن روز گذشته -چهارشنبه- که شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین و ولادیمر پوتین رئیس‌‎جمهور روسیه در ا رشکت کردند نشانگر روابط نزدیک میان این دو همسایه بود».

وی اظهار داشت: «متاسفانه ضعف دولت قبلی روسیه و چین را به یکدیگر نزدیک‌تر کرد. این یک تحول وحشتناک ناشی از فقدان رهبری ‌و ‌قدرت آمریکایی بود».

وزیردفاع آمریکا افزود: «اما این دلیلی است که رئیس‌ ‌جمهور ترامپ به ما در وزارت دفاع محول کرده تا آماده شویم، ارتش خود را به شیوه‌های تاریخی بازسازی کنیم، روحیه جنگجویی را احیا کنیم و بازدارندگی را دوباره برقرار کنیم».

