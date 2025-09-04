خبرگزاری کار ایران
دیگر در برابر تروریسم مواد مخدر ساکت نخواهیم نشست

کد خبر : 1681904
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که کشورش دیگر در مواجهه با تروریسم مواد مخدر ساکت نخواهد نشست.

به گزارش ایلنا به نقل  از فاکس نیوز، «مارکو روبیو»، وزیرخارجه آمریکا درباره   حمله روز سه‌شنبه ارتش این کشور  به یک قایق در دریای کارائیب جنوبی ادعا کرد که کشورش دیگر در مواجهه با تروریسم مواد مخدر ساکت نخواهد نشست.

روبیو افزود: «ما دیگر تماشاگر نخواهیم بود که این گروه ها به راحتی در کارائیب رفت و آمد کنند».

وی  گفت: «رئیس جمهور آمریکا تشخیص داده است که سازمان‌های مواد مخدر و تروریستی تهدیدی برای امنیت ملی هستند. نیازی نیست دلیلش را برای شما توضیح دهم».

روبیو افزود:  «این افراد دلال سهام نیستند. آن‌ها دلال املاک نیستند تا ماده مخدر معامله کنند. این‌ها سازمان‌های شرکتی و ساختاریافته‌ای هستند که در قاچاق مواد مخدر مرگبار به آمریکا تخصص دارند. آن‌ها تهدیدی فوری برای آمریکا هستند».

وزیرخارجه آمریکا با اشاره به اینکه حملات مشابه بازهم تکرار خواهد شد گفت: «این اتفاق دوباره خواهد افتاد. شاید همین حالا  هم در حال رخ دادن باشد. اما نکته این است که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد علیه سازمان‌های تروریستی مواد مخدر جنگ به راه بیندازد».

 

