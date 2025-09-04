تاکید کیم به پوتین بر ادامه حمایت کره شمالی از روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری کره شمالی، «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور در دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که پیونگ یانگ به حمایت از مسکو ادامه خواهد داد.

طبق این گزارش، پوتین در دیدار با کیم در چین از سربازان کره شمالی که در اوکراین می‌جنگند، تقدیر کرد.

کیم به پوتین اطمینان داد که کره شمالی به حمایت از روسیه ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/