تاکید کیم به پوتین بر ادامه حمایت کره شمالی از روسیه

تاکید کیم به پوتین بر ادامه حمایت کره شمالی از روسیه
خبرپزاری کره شمالی از تاکید رهبر این کشور بر حمایت از مسکو در دیدار با رئیس جمهور روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری کره شمالی، «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور در دیدار با  «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه   اطمینان داد که پیونگ یانگ به حمایت از مسکو ادامه خواهد داد.

طبق این گزارش، پوتین  در دیدار    با کیم در چین از سربازان کره شمالی که در اوکراین می‌جنگند، تقدیر کرد.

 کیم به پوتین اطمینان داد که کره شمالی به حمایت از روسیه ادامه خواهد داد.

 

