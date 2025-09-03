ترامپ و زلنسکی پنجشنبه تلفنی گفتوگو میکنند
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که بهزودی با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود گفتوگو خواهد کرد،
این گفوگو در حالی صورت میگیرد که تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین متوقف شده و کاخ سفید را دچار نارضایتی کرده است.
ترامپ در دیدار با «کارول ناوروتسکی» رئیسجمهوری لهستان در دفتر کار خود گفت: «خیلی زود با زلنسکی گفتوگو خواهم کرد و تقریباً مشخص خواهد شد که چه کاری قرار است انجام دهیم... طی چند روز آینده با وی صحبت میکنم و خواهیم دید چه میشود».
کاخ سفید ساعاتی بعد توضیح داد که گفتوگوی تلفنی ترامپ و زلنسکی برای روز پنجشنبه برنامهریزی شده است و در حال حاضر هیچ تماسی با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه در دستور کار قرار ندارد.