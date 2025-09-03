به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو گزارش محرمانه که پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن میان دیپلمات‌ها توزیع شد، با تکرار برخی فرافکنی‌ها اعلام کرد که قطع دسترسی بازرسی‌ها به ایران موجب از دست رفتن اطلاعات حیاتی درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور شده است.

آژانس بدون اشاره به رویکرد غیرسازنده خود، افزود که از اواسط ژوئن تاکنون قادر به راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران نبوده است.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این‌باره اعلام کرد: «آژانس در ارتباط با موجودی مواد هسته‌ای در ایران، قابلیت دریافت پیوسته اطلاعات را از دست داده است. بدون ازسرگیری کامل اجرای تعهدات پادمانی در ایران، آژانس قادر به ارائه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری یا تضمین در خصوص برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌رغم تأکید مکرر ایران بر ماهیت صلح‌آمیز فعالیت های هسته‌ای این کشور، مدعی شد که حجم اورانیوم با غنای بالا که آخرین بار در ایران راستی‌آزمایی شد، با هشت درصد افزایش به ۴۴۱ کیلوگرم رسیده است که معادل مواد لازم برای ساخت تقریبی ۱۰ سلاح هسته‌ای توصیف شده است.

