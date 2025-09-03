زاخارووا:
پیشنهادهایی برای از سرگیری پروازهای مستقیم به واشنگتن ارائه کردهایم
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو پیشنهادهای مشخصی را برای از سرگیری پروازهای مستقیم به ایالات متحده ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو پیشنهادهای مشخصی را برای از سرگیری پروازهای مستقیم با ایالات متحده در راستای منافع شهروندان دو کشور به واشنگتن ارائه کرده است.
زاخارووا گفت: «ما این ابتکار عمل را به آمریکاییها ارائه دادیم. این بخشی از یک دستور کار سیاسی خاص نیست، بلکه یک موضوع عملی است».
وی همچنین تاکید کرد که سفر بین روسیه و ایالات متحده اکنون حدود یک روز کامل طول میکشد، در حالی که قبلا پرواز فقط نه ساعت طول میکشید و برای همه راحت بود.
زاخارووا افزود: «این پیشنهاد ارائه شده است و اکنون باید برای اجرای آن تلاش کنیم».