خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الاعرجی:

ایده انحلال حشد الشعبی را هرگز نخواهیم پذیرفت

ایده انحلال حشد الشعبی را هرگز نخواهیم پذیرفت
کد خبر : 1681554
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که دولت به هیچ حزبی اجازه نخواهد داد که ایده انحلال نیروهای الحشد الشعبی را مطرح کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرقیه، «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که  پیشنهادی برای تعویق رأی‌گیری درباره قانون الحشد الشعبی تا پس از انتخابات پارلمانی آینده ارائه کرده است.

الاعرجی گفت: «ما درخواست کردیم که این قانون تا پس از انتخابات به تعویق بیفتد اما دلیل آن را نمی‌توانم بگویم».

وی تاکید کرد که دولت به هیچ حزبی، چه دوست و چه غیردوست اجازه نخواهد داد که ایده انحلال نیروهای الحشد الشعبی را مطرح کند.

الاعرجی  افزود که این گروه بخش اساسی سیستم امنیتی عراق را تشکیل می‌دهد.

وی تاکید کرد:   «حشد الشعبی یک سازمان ملی است که فدارکاری‌ها و جان‌فشانی‌های زیادی انجام داده است و ما هرگز نمی‌پذیریم کسی درباره انحلال الحشد الشعبی با ما صحبت کند.

الاعرجی تصریح کرد: «ما ملاحظاتی داریم اما به عنوان عراقی اجازه نخواهیم داد دوست و دشمن درباره موضوع انحلال صحبت کنند چرا که این سازمان یک سازمان صد در صد عراقی است. عراقی‌ها درباره آن توافق کرده‌اند و تصمیم در این خصوص نیز به مردم کشور مربوط است».

وی در پاسخ به پرسشی  درباره مخالفت‌های آمریکا با قانون الحشد الشعبی گفت: « ما به عنوان مشاور امنیتی ملی پیشنهادی ارائه کرده‌ایم مبنی بر اینکه بررسی این موضوع به بعد از انتخابات موکول شود. من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم اما اگر کسی بخواهد چیزی را دیکته کند، هرگز قبول نخواهیم کرد».

مشاور امنیت ملی عراق افزود: «تصویب این قانون نیازمند رایزنی‌های داخلی و خارجی است و البته نه تنها این قانون بلکه هر قانونی که محل اختلاف باشد نیازمند رایزنی است».


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی