ادعای ارتش اسرائیل درباره رهگیری موشک یمنی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک موشک شلیک شده از یمن به سمت سرزمین های اشغالی را شناسایی و رهگیری کرده است.

فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل گزارش داد که پس از شناسایی موشک، آژیرهای حمله هوایی در مناطق وسیعی از مرکز اسرائیل به صدا درآمد.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که حریم هوایی فرودگاه بن گوریون بسته شده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل نیز ادعا کرد که پدافند هوایی این رژیم با موفقیت موشک را رهگیری کرده است.

