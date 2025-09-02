به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «ماجد بن محمد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد که هنوز هیچ پاسخی از سوی اسرائیل به آخرین پیشنهاد آتش‌بس در غزه داده نشده است.

وی تاکید کرد که طرح اسرائیل برای اشغال غزه تهدیدی برای همه از جمله اسرا است.

الانصاری تصریح کرد: «مسئله بشردوستانه را نمی‌توان به این توافق ربط داد، گذرگاه‌ها باید باز شوند و کمک‌ها باید به غزه وارد شوند».

وی تاکید کرد که این مسئله برای جامعه بین‌المللی روشن است و باید موضعی واحد برای متوقف کردن اسرائیل شکل گیرد.

الانصاری افزود: «هنگامیکه اسرائیل خواهان صلح نیست، انتظار برای این روند بی‌فایده است».

وی با بیان اینکه اقدامات اسرائیل اکنون با مخالفت آشکار منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو است بر اهمیت حضور مناسب فلسطینی‌ها در تمام مجامع بین‌المللی تاکید کرد.

