خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشنال اینترست گزارش داد:

رزمایش زیردریایی‌های روسیه و چین، کابوسی استراتژیک برای آمریکا

رزمایش زیردریایی‌های روسیه و چین، کابوسی استراتژیک برای آمریکا
کد خبر : 1681160
لینک کوتاه کپی شد.

نشنال اینترست در گزارشی نوشت که همکاری دریایی رو به رشد بین چین و روسیه می‌تواند تهدیدی برای ایالات متحده باشد.

به گزارش ایلنا،  مجله نشنال اینترست در مقاله‌ای با عنوان «رزمایش‌های مشترک زیردریایی‌های چین و روسیه: یک کابوس استراتژیک قریب‌الوقوع»  گزارش داد که همکاری دریایی رو به رشد بین چین و روسیه می‌تواند تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده باشد.

این مجله نوشت  که روسیه و چین قرن‌ها رقیب بوده‌اند، اما وقایع اوکراین و تعهد مشترک برای ایجاد جهانی چندقطبی، مسکو و پکن را به هم نزدیک‌تر کرده است و رزمایش مشترک زیردریایی‌های روسیه و چین  یک رویداد تاریخی  به شمار می‌رود. 

در این مقاله آمده است:  « این رزمایش‌ها  که بخشی از فعالیت‌های تعامل دریایی ۲۰۲۵ در دریای ژاپن هستند، مهر تاکید بر  تعمیق روابط استراتژیک بین مسکو و پکن است که می‌تواند هژمونی آمریکا را در منطقه اوراسیا تهدید کند».

نشنال اینترست نوشت که این زیردریایی‌ها که برای عملیات نزدیک ساحل در آب‌های کم‌عمق ایده‌آل هستند، می‌توانند به چین جسارت بیشتری در دریای چین جنوبی به ویژه با توجه به سطح بالای فعالیت زیردریایی‌ها در منطقه بدهند.

این مجله افزود که ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای مقابله با قطب‌های دیگر در نظم نوین جهانی به دیپلماسی تکیه کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی