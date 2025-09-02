نشنال اینترست گزارش داد:
رزمایش زیردریاییهای روسیه و چین، کابوسی استراتژیک برای آمریکا
نشنال اینترست در گزارشی نوشت که همکاری دریایی رو به رشد بین چین و روسیه میتواند تهدیدی برای ایالات متحده باشد.
به گزارش ایلنا، مجله نشنال اینترست در مقالهای با عنوان «رزمایشهای مشترک زیردریاییهای چین و روسیه: یک کابوس استراتژیک قریبالوقوع» گزارش داد که همکاری دریایی رو به رشد بین چین و روسیه میتواند تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده باشد.
این مجله نوشت که روسیه و چین قرنها رقیب بودهاند، اما وقایع اوکراین و تعهد مشترک برای ایجاد جهانی چندقطبی، مسکو و پکن را به هم نزدیکتر کرده است و رزمایش مشترک زیردریاییهای روسیه و چین یک رویداد تاریخی به شمار میرود.
در این مقاله آمده است: « این رزمایشها که بخشی از فعالیتهای تعامل دریایی ۲۰۲۵ در دریای ژاپن هستند، مهر تاکید بر تعمیق روابط استراتژیک بین مسکو و پکن است که میتواند هژمونی آمریکا را در منطقه اوراسیا تهدید کند».
نشنال اینترست نوشت که این زیردریاییها که برای عملیات نزدیک ساحل در آبهای کمعمق ایدهآل هستند، میتوانند به چین جسارت بیشتری در دریای چین جنوبی به ویژه با توجه به سطح بالای فعالیت زیردریاییها در منطقه بدهند.
این مجله افزود که ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای مقابله با قطبهای دیگر در نظم نوین جهانی به دیپلماسی تکیه کند.