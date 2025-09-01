خبرگزاری کار ایران
شمار کشته‌های زمین‌لرزه افغانستان به ۸۱۲ نفر رسید

شمار کشته‌های زمین‌لرزه افغانستان به ۸۱۲ نفر رسید
سخنگوی دولت طالبان که شمار کشته‌های زمین‌لرزه قدرتمند در شرق افغانستان به ۸۱۲ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان که شمار کشته‌های زمین‌لرزه قدرتمند در شرق افغانستان به ۸۱۲ نفر رسیده است.

در جریان این زمین‌لرزه دو هزار و ۸۱۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

یک مقام طالبان اعلام کرد که در حالی که عملیات امداد و نجات با سرعت ادامه دارد، نیاز فوری به برپایی بیمارستان‌های صحرایی، سرپناه، غذا و آب آشامیدنی وجود دارد.

این زمین‌لرزه مرگبارترین زلزله افغانستان از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون توصیف شده است.

 

