به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان که شمار کشته‌های زمین‌لرزه قدرتمند در شرق افغانستان به ۸۱۲ نفر رسیده است.

در جریان این زمین‌لرزه دو هزار و ۸۱۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

یک مقام طالبان اعلام کرد که در حالی که عملیات امداد و نجات با سرعت ادامه دارد، نیاز فوری به برپایی بیمارستان‌های صحرایی، سرپناه، غذا و آب آشامیدنی وجود دارد.

این زمین‌لرزه مرگبارترین زلزله افغانستان از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون توصیف شده است.

