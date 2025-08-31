به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار کردند.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین با «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین دیدار ‌کرد.

پوتین در جریان این سفر چهار روزه که از امروز -یکشنبه- آغاز شده و تا سوم سپتامبر ‌به طول خواهد انجامید، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای ‌‌در شهر بندری تیانجین شرکت خواهد کرد.

وی در حاشیه این اجلاس با رهبران خارجی، دیدارهای دو جانبه خواهد داشت.

